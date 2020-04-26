Сбивший насмерть 17-летнюю девушку бурятский политик помещен под домашний арест

Вице-спикеру парламента Бурятии Баиру Жамбалову назначили домашний арест за ДТП с гибелью несовершеннолетней девушки.

Советский районный суд Улан-Удэ поместил Жамбалова под домашний арест на два месяца, до 25 июня, передает ТАСС.

Авария произошла 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, владельцем которого является вице-спикер, сбил на большой скорости переходившую дорогу 17-летнюю девушку, после чего скрылся.

Вину на себя попытался взять спутник Жамбалова, местный предприниматель Галуст Пилосян. Против него возбудили уголовное дело, однако вскоре следствие собрало доказательства того, что за рулем находился сам Жамбалов.

Президиум генсовета «Единой России» освободил Баира Жамбалова от поста секретаря бурятского регионального отделения. Также его исключили из партии. В марте Жамбалов заявил об уходе с должности вице-спикера, однако региональный парламент пока не принял заявление.

Вице-спикеру предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Жамбалов был арестован накануне, 25 апреля. Дело в отношении Пилосяна прекращено.