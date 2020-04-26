Под Белгородом умер врач из числа заболевших коронавирусом в местном онкоцентре

В Белгородской области во время лечения двусторонней пневмонии скончался онколог, которому диагностировали COVID-19,

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Евгений Савченко, передает «РИА Новости».

Сообщается, что медики в течение недели боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким врача и рассказал, что причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере. Среди заболевших было девять медиков, один из них находился в тяжелом состоянии.