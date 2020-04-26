Нарушение тишины в Донбассе и реальные доходы россиян: главное к утру 26 апреля

В столице за сутки скончались 38 пациентов с коронавирусом, общее число умерших от заболевания в Москве достигло 404.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, передает «Интерфакс». Число заболевших в городе приближается к 40 тысячам. По всей России, согласно информации стопкоронавирус.рф, зафиксировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, 681 скончался.

Во всем мире, по данным университета Хопкинса, заразились почти 2,9 млн человек, свыше 203 тысяч умерли.

В представительстве Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики за сутки трижды нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Как пишет ТАСС, обстрелу подверглись районы Золотого-5, сел Смелое и Желобок. Уточняется, что огонь велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна пятого этажа больницы, передает «РИА Новости». Сейчас она находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, передает РБК. Среднедушевые денежные доходы россиян оцениваются в 31 245 рублей в месяц. На приобретение товаров и оплату услуг россияне тратят 88,1% доходов, на оплату обязательных платежей и взносов – 15,8%. Отмечается, что прирост сбережений снизился на 6,5%, что является максимальным сокращением с 2014 года.