Генпрокуратура сообщила о двукратном сокращении числа детей-сирот с 2014 года

Число детей без попечения родителей за последние шесть лет в России сократилось почти в два раза, упав до 44,5 тысяч.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое – с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что службы семейного устройства довольно успешно подбирают и готовят граждан, готовых взять сирот на воспитание. Вместе с тем Генпрокуратура указывает на то, что эти процессы осложняются проблемами, связанными, в частности, с подготовкой детей к самостоятельной жизни, своевременным обеспечением их жильем, а также с вопросами инклюзивного образования и обучения детей-инвалидов.

«Например, отсутствие законодательно закрепленного термина "постинтернатное сопровождение" приводит к различному его толкованию и применению органами власти и специализированными организациями», – пояснили в Генпрокуратуре. Там добавили, что из-за пробелов в законодательстве дети в итоге остаются без должной защиты.

В качестве решения этих проблем эксперты ведомства предлагают разработку и принятие закона, «регулирующего различные аспекты социальной адаптации детей-сирот, а также совершенствование механизмов обеспечения их жильем, поиск альтернативных форм реализации жилищных прав».

Результаты исследования, проведенного Университетом прокуратуры РФ по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлены, в частности, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.