Экспорт зерновых из России приостановили с целью стабилизировать цены на хлеб

В Минсельхозе отметили, что квота на экспорт зерна из России в размере семи миллионов тонн выбрана в полном объеме.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», – говорится в сообщении ведомства. Указывается, что Федеральная таможенная служба прекратила выпуск новых деклараций для экспорта.

На сегодняшний день нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля этого года, выбрана в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе считают, что ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, некоторые элеваторы начали кратно увеличивать цены за отгрузку зерна.