Цензура в "Ведомостях", новые пропуска и изгнание Соловьева. Главное к утру 25 апреля

Комиссия СПЧ по свободе информации и присоединившиеся к ним челны Совета (всего под ним подписались 20 членов СПЧ) назвали запрет и. о. главного редактора «Ведомостей» публиковать данные «Левада-Центра» и критиковать обнуление сроков Владимира Путина «актом цензуры, прямо запрещенной статье 29 Конституции». Они призвали позволить редакции издания самостоятельно выбрать нового главного редактора. Ранее Sobesednik.ru подробно писал о ситуации в газете.

Заместитель председателя Совета Ирина Киркора считает нужным ввести разовые пропуска, по которым пенсионеры смогут выходить на прогулку, передает РИА Новости. Также она призвала создать систему, которая будет принимать заявки на прогулки с детьми и выдавать рекомендуемое время для них. Кроме того, по словам Киркоры, нужно ввести отдельные пропуска для поездок на дачу и разрядить массовый отток граждан на дачи. Ранее «КоммерсантЪ» писал, что СПЧ предлагает разрешить утренние пробежки и ослабление режима самоизоляции на майские праздники.

Глава проекта «Омбудсмен полиции», майор МВД в отставке Владимир Воронцов призвал «изгнать» блогера Владимира Соловьева из общественного совета при МВД за его публичные высказывания в адрес комментатора Василия Уткина. По его мнению, он «как минимум нарушает кодекс этики», чем «дискредитирует институт МВД, дискредитирует институт общественных советов». Ранее блогер на своем YouTube-канале неоднократно угрожал Уткину кулаком, физической расправой, и рекомендовал оглядываться по сторонам. Конфликт между ними случился в связи с критикой Уткина в адрес действующей власти: «Это что, то, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — заявил он в эфире телеканала «Дождь».

Дошло до угроз. Никакие угрозы не шуточны, все это прекрасно понимают. Мне важно, понимают ли меня люди.) Как ни странно.

Достаточно-убедительно, можно остановиться?

Или мало и все-таки надо продолжить с мерзкой карлицей? — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) April 24, 2020

Мэрия опровергла обвинения в адрес градоначальника Сергея Собянина, которые к нему предъявили активисты в судебном иске, пишет РБК. Там не считают, что введенный пропускной режим и принудительная самоизоляция противоречат нормам Конституции и свободам граждан. По их мнению, карантинные меры лишь «возлагают на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».