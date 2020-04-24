"Пусть постоят смену в костюме и респираторе": врачи оценили идею СПЧ о пробежках

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что отпускать москвичей на картошку — плохая идея, однако разрешение бегать по утрам может оказать положительное влияние на здоровье граждан.

«Сейчас многие сталкиваются с гиподинамией [болезнь, возникающая при ограничении двигательной активности, — прим. ред.]. Находиться на воздухе, безусловно, полезно. Другой вопрос — что наши люди, к сожалению, пока еще не могут гулять одни и, скорее всего, начнут собираться группами, а это уже опасно», — приводит его слова РБК. При этом мнение главы СПЧ Валерия Фадеева, предложившего разрешить россиянам поехать сажать картошку на майских праздниках, Малышев не оценил: «Как врач я это не приветствую. Нужно подождать, чтобы заболеваемость как можно скорее пошла на спад», — пояснил он.

Кроме того, его коллега, начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов раскритиковал оба предложения Совета по правам человека. «Что будет, если сейчас все массово пойдут на пробежку или кататься на велосипеде? Те, кто хотят побегать по утрам или посадить картошку, пусть постоят смену в костюме и респираторе, пусть примут ответственность за этих людей», — заявил он, сравнив москвичей, увлекающихся бегом с алкоголиками, которые просят позволить им выпить рюмку водки.