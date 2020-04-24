Попова считает, что жесткий карантин нужно соблюдать ещё как минимум 2 недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить режим «нерабочих дней» ещё на две недели.

«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать все еще как минимум один инкубационный период», — приводит её слова ТАСС.

Она пояснила, что в случае, если власти не смогут «уговорить» россиян оставаться дома до конца этого срока, вполне возможно, что придется снова ужесточать карантинные меры: «Мы вернемся туда же, откуда начали».

При этом даже после снятия карантина болезнь никуда не уйдет, уверена глава ведомства. «Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, он здесь, и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными», — заявила Попова, пояснив, что для победы над эпидемией необходимо выработать коллективный иммунитет, в чем может помочь изобретение вакцины.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что вице-премьер Татьяна Голикова призвала обговорить возможные сроки ослабления самоизоляции из-за «усталости» граждан.