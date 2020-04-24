Мосгорсуд опроверг данные РБК о рекордных арестах во время пандемии

Пресс-служба Мосгорсуда выпустила опровержение материала РБК, в котором утверждалось, что суды столицы во время эпидемии коронавируса поставили рекорд по числу арестов.

В статье говорилось, что в течение трех суток ими были вынесены решения по выбору меры пресечения более чем для 150 человек. При этом с 1 по 12 марта суды якобы рассматривали в среднем по 24 случая в день, в аналогичные периоды прошлых лет этот показатель не превышал 21.

Мосгорсуд пишет, что РБК опирается на неверную статистику, а количество помещенных под домашний арест значительно упало, а не возросло, как утверждают журналисты: «В апреле 2020 года данное количество материалов сократилось на 73% по сравнению с данными апреля 2019 года», — утверждают в пресс-службе суда, уточняя, что за период с марта по апрель их стало на 30% меньше.