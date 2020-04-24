Экс-депутата Госдумы от ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве на 1,5 млн евро

Пресненский районный суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека, задержанного в Петербурге.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Экс-парламентария обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее в СИЗО был отправлен подельник Волчека, предприниматель Зураб Плиев, который проходит обвиняемым по этой же статье. По данным ТАСС, бизнесмен уже дал признательные показания.

Обоих задержали в среду, 22 апреля, в Петербурге. В Москву Плиева и Волчека привезли для следственных действий. Предполагается, что они обещали помочь столичному предпринимателю избежать уголовного преследования по делу о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс», потребовав за это 1,5 млн евро. По данным СМИ, бизнесменом являлся бывший совладелец признанного банкротом в 2016-м году банка «Ренессанс» Андрей Розов. Сообщалось, что Волчек получил деньги, однако обещание не выполнил.

Отмечается, что Розов не впервые проходит потерпевшим по такому делу.