Жена и дети Александра Шестуна попросили Путина об амнистии

Жена и дети бывшего главы Серпуховского района записали новое обращение к президенту России.

– Мы просим вас освободить максимально возможное количество заключенных, обвиненных по ненасильственным статьям, чтобы сохранить их жизни — ведь в нашей стране нет смертной казни, – говорит Юлия, супруга Александра Шестуна, который в данный момент содержится в «Матросской тишине». – Мы надеемся, что вы в силах принять решение, которого так все ждут.

Естественно, в первую очередь герои ролика переживают за здоровье главы семейства.

– И хотя суд начал разбирать дело нашего отца по существу, по самым скромным подсчетам процесс растянется минимум на год, – говорит старший сын Шестуна, также Александр.

– В СИЗО папа обречен на заражение и вряд ли сможет рассчитывать на необходимую медицинскую помощь, – продолжает сын Гриша.

Отметим, что Александр Шестун страдает от сахарного диабета и ряда хронических заболеваний, а соответственно, входит в группу риска. Также через адвокатов он передает сведения о том, что в «Матросской тишине» уже есть несколько подозрений на заражение коронавирусом, и ситуация только ухудшается.

Ряд правозащитников, юристов, известных персон уже высказались за то, чтобы в рамках амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, разгрузить тюрьмы и выпустить всех заключенных, содержащихся по ненасильственным статьям в связи с пандемией коронавируса.