В СПЧ намерены добиваться освобождения заключенных, имеющих право на УДО

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека большинством проголосовал за предложение выпустить из колоний всех заключенных, которые имеют право на условно-досрочное освобождение и при этом постоянно не нарушают режим.

По данным «Новой газеты», глава СПЧ Валерий Фадеев по итогам голосования заявил о намерении срочно начать продвигать это идею.

Предложение выдвинул член Совета Андрей Бабушкин, который уверен, что в связи с противовирусными мерами условно-досрочное получить сейчас нельзя, так как полностью не работает механизм принятия решений. При этом его коллега Ева Меркачева отмечает, что во многих регионах сейчас адвокатам и правозащитникам не дают общаться с заключенными, в то время как следователи попадают на территории колоний без каких-либо преград.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Госдуме не намерены принимать амнистию к 75-летию Победы.