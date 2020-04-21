Тысячи художников представили свои работы на тему борьбы с COVID-19

Организация объединенных наций запустила творческую программу Response COVID-19, направленную на пропаганду борьбы с коронавирусом. В течение двух недель тысячи художников и дизайнеров из разных уголков мира присылали свои работы, посвященные темам личной гигиены, солидарности с врачами, сплочения людей перед угрозой пандемии, необходимости оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию.

На наш скромный взгляд, получилось интересно. Теперь ООН просит распространять работы участников в СМИ и соцсетях. В нашей фотогалерее мы собрали своих фаворитов, среди которых художники под никнеймами Adam Niklewicz, Alessia Calabrò, Daniel Hawkins, Danielle Franks, Danny Kirkpatrick, DEEPESH TP, Laura Floris, Laura Makaltses, Linda Peltola, Mara Saturio, Mathery Studio, Mohamed Altheeb, Taha Yıldırım, Tharindu Senarath и Yuvenes UV.