Писатели и политики попросили о госзащите для автора "Новой" из-за слов Кадырова

Более ста политиков и деятелей культуры попросили СК возбудить дело из-за угроз главы Чечни в отношении журналистки.

Об этом накануне, 20 апреля, сообщила «Новая газета».

Поводом для обращения стали высказывания Рамзана Кадырова в адрес корреспондента издания Елены Милашиной, написавшей материал о том, как в республике борются с коронавирусом.

Среди авторов обращения – писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов. Ранее о намерении заявить в СК на Кадырова сообщил председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.

В письме отмечается, что власти Чечни не в первый раз угрожают расправой тем, кто их критикует, а в отношении многих впоследствии совершались нападения. По мнению авторов письма, журналистке следует предоставить госзащиту.

Материал Елены Милашиной был опубликован 12 апреля. В заголовке статьи говорилось, что зараженных в регионе приравнивают к террористам и оставляют умирать дома. В ответ на это Рамзан Кадыров написал в Instagram, что издание создает «лживые мифы», прикрываясь свободой слова. Кроме того, глава Чечни раскритиковал ФСБ за бездействие и намекнул на возможность агрессивных действий в отношении журналистов. В Кремле заявление Кадырова оправдали напряженной обстановкой, Генпрокуратура вынудила издание удалить статью.