"Газпром добыча Ямбург" отменил все вахтовые рейсы до лета из-за коронавируса

Компания «Газпром добыча Ямбург» отменила все вахтовые рейсы до 1 июня из-за ситуации с распространением COVID-19.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обращение гендиректора компании Олега Арно. По его словам, власти Ямало-Ненецкого автономного округа обязывают всех, кто приезжает в регион, пройти двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус.

«Для того, чтобы вахтовые самолеты привезли сотрудников в начале мая, обсервация должна начаться уже сейчас: для тех, кто планирует прилет 8 мая уже с 24 апреля», – пояснил Арно, добавив, что во многих регионах ситуация с распространением инфекции ухудшается. Он отметил, что при возобновлении вахтовых рейсов в мае пришлось бы вывезти в неблагополучные по эпидемиологической обстановке регионы 933 работника. Столько же вахтовиков пришлось бы собрать, поместить на карантин и затем доставить на промыслы. «Как вы понимаете, риск заражения в дороге возрастает кратно, причем это риск не только для работника, но и для членов его семьи», – подчеркнул гендиректор компании, добавив, что решение является «непопулярным», но необходимым.

Накануне, 20 апреля, коронавирусная инфекция подтвердилась у сотрудника одной из подрядных организаций, работающих на Ямбургском месторождении. Инфицированный проживал в общежитии в районе вахтового жилого комплекса газового промысла N6, который находится в 50 км от Ямбурга. Сообщается, что работников «Газпром добычи Ямбург» среди контактировавших с заболевшим нет. Добыча сырья на месторождении продолжается в штатном режиме.