Жительница Перми обратилась в СК из-за сограждан, целовавших крест на Пасху

В Перми местная жительница Екатерина Гончарова-Форсюк обвинила Храм Всех Святых в способствовании распространению коронавирусной инфекции на территории региона, пишет «Новая газета».

На своей странице в Facebook Екатерина написала, что протоиерей Андрей Литовка провел службу с целованием икон и креста. При этом во время массового мероприятия не проходило никакой обработки церковной утвари: прихожан кормили с одной ложки, а целованный крест не дезинфицировали.

Сам протоиерей в комментарии 59.ru пытался убедить журанлистов, что всего лишь прикладывал крест ко лбу прихожан, но не давал целовать. Однако на кадрах, выложенных в сети, видно обратное.

Гончарова-Форсюк обратилась с заявлениями по описанному инциденту в МВД, Роспотребнадзор и Следственный комитет. Ранее региональный Роспотребнадзор по благословению священноначалия и в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому краю обязал запретить до особого распоряжения доступ в храмы Пермской епархии.