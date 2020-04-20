В организме умершей у подъезда москвички нашли поражения алкогольного характера

Столичный департамент здравоохранения проводит внутреннюю проверку из-за смерти женщины возле дома в Марфино.

Накануне, 19 апреля, телеканал РЕН ТВ сообщил, что москвичку Елену Чуклову, госпитализированную в пятницу, 17 апреля, доставило к дому на улице Ботанической социальное такси, после чего женщина умерла прямо у подъезда. Следственный комитет начал проверку. По данным телеканала, у погибшей был цирроз печени.

По информации департамента здравоохранения Москвы, женщину привезли в ГКБ № 52 с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и слегка повышенную температуру. Пациентке сделали КТ легких и тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. «В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», – говорится в сообщении. Отмечается, что женщина была активна, передвигалась самостоятельно. У дома, куда она приехала на социальном такси, ее встретили социальные работники, которые должны были проводить ее до квартиры, однако у подъезда больной стало плохо. Прибывшие в течение 11 минут врачи скорой помощи констатировали смерть.

«По результатам вскрытия установлено, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет», – указывается в сообщении ведомства.

В настоящий момент ведется внутренняя проверка.