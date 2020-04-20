В апреле люди стали чаще искать хлебопечки и реже – детское жаропонижающее

«Яндекс» проанализировал, как изменилась динамика запросов в период самоизоляции в марте и в первой половине апреля.

Как отмечается в исследовании компании, в прошлом месяце люди активно интересовались, чем заняться, «не выходя из дома»: число запросов с такой формулировкой росло на протяжении второй половины марта. Однако на прошлой неделе таких запросов стало меньше, что может быть связано, с одной стороны, с тем, что люди стали чаще выходить из дома, а с другой – с тем, что многие уже приспособились к карантинному режиму.

Отмечается, что примерно в 5,5 раза выросло число запросов про пособие по безработице, при этом ищущих вакансии стало меньше. Судя по всему, люди даже не надеются найти работу в сложившихся условиях. Вместе с тем более чем в три раза вырос интерес к организации рабочего места дома.

Заметно увеличилась популярность трансляций музыкальных концертов. Также высок интерес к видеоиграм, хотя с завершением школьных каникул он начал сокращаться. Количество запросов, связанных с книгами, выросло в полтора раза.

Намного реже ищут новые чемоданы и айфоны, чаще – хлебопечки и велотренажеры.

Довольно активно пользователи пытаются выяснить, чем занять ребенка, в то время как потребность в детском жаропонижающем резко упала, что, по мнению авторов исследования, можно считать позитивным фактором самоизоляции: в домашних условиях дети реже болеют.

Что касается самообразования, то в апреле интерес к нему пошел на спад. В «Яндексе» считают, что многие уже подобрали себе курсы по вкусу, в то время как часть пользователей осознали, что условия самоизоляции не располагают к обучению так, как казалось в начале.

Примечательно, что в начале апреля, когда было объявлено об ограничениях на передвижеине по Москве, резко подскочило количество запросов о прокате собак, однако буквально тут же оно так же резко упало.