Приговор активисту Котову смягчили до 1,5 года колонии общего режима

Мосгорсуд повторно рассмотрел апелляцию на приговор Константину Котову, осужденному ранее на четыре года колонии

Как пишет агентство «Москва», срок наказания активиста сокращен до 1,5 года колонии.

Сообщается, что к материалам дела был приобщены поручительства, в частности, режиссера Андрея Звягинцева, актрисы Юлии Ауг, писательницы Людмилы Улицкой, кинокритика Антона Долина, священника Алексея Уминского и глав столичных муниципальных округов Гагаринский, Тверской, Якиманка.

В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции были допрошены сотрудники полиции, задерживавшие Котова во время акций, а также несколько журналистов.

Котову вменили неоднократное участие в несогласованных акциях и один эпизод призыва к выходу на такую акцию. Его задержали 12 августе 2019 года. На следующий день ему предъявили обвинение, а 14 августа арестовали. Активист вину не признал.

Рассмотрение дела началось 3 сентября, а уже 5 сентября Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В январе Владимир Путин 25 января поручил проверить «законность и обоснованность обвинительного приговора» Котову, после чего Конституционный суд предписал пересмотреть обвинительный приговор активисту. Позже Генпрокуратура попросила сократить срок наказания до одного года.