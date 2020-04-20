Представители СМИ Петербурга указали Беглову на недоступность данных по COVID-19

Журналисты призвали Александра Беглова обеспечить полноценное информирование петербуржцев о ситуации с коронавирусом.

«В Санкт-Петербурге нарастают тревожные настроения среди горожан из-за очевидного недостатка информации о мерах, которые городское правительство готовит в связи с эпидемией коронавируса», – цитирует Znak.com открытое письмо петербургского Союза журналистов к губернатору.

Руководители СМИ указывают на то, что на последнем заседании Заксобрания представитель губернатора Юрий Шестериков заявил об отсутствии планов по вводу пропускного режима. Однако 16 апреля городская администрация провела совещание по вопросу возможного введения пропусков. Так, о намерении властей ввести пропускной режим в городе написала «Фонтанка». По информации издания, после этого совещания дорожные службы получили предписание готовиться к организации КПП на въездах в город.

Авторы письма подчеркивают, что граждане, «на чьи налоги все эти меры проводятся», имеют право знать, что их ждет, в частности, кто будет нести персональную ответственность за работу пропускной системы в случае ее введения и что делать тем, кто не пользуется интернетом.

«Если ответов нет, то призываем Вас еще раз взвесить все "за" и "против" непродуманных ограничительных мер, которые, как показал пример Москвы, могут принести больше вреда, чем пользы», – указывается в обращении журналистов.

Под письмом подписались руководители «Росбалта», «Фонтанки», «Эха Москвы» в СПб, «Коммерсанта» в СПб, «Новой газеты» в СПб и других СМИ.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице пропускной режим с 13 апреля, а с 15-го пропуска стали обязательными. В метро из-за проверок возникли очереди, а на дорогах образовались пробки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скопления людей на станциях метрополитена образовались из-за «недисциплинированности» горожан.

В настоящий момент в Петербурге, по данным «Фонтанки», зарегистрировано 1846 случаев COVID-19 (86 заболевших за сутки), 253 человека вылечились, восемь скончались.