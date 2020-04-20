Для людей с нарушением слуха открыта горячая линия по вопросам COVID-19

Все три обращения президента Владимира Путина по поводу эпидемии коронавируса в России были недоступны для людей с нарушением слуха. Набор волонтеров из числа неслышащих граждан тоже невозможен, поскольку подразумевается устное обучение.

При это все экстренные службы продолжают работать в режиме устного приема сообщений. Неслышащие люди же часто владеют только жестовым языком.

На все описанные проблемы обратил внимание член совета Всемирной федерации глухих Станислав Иванов. «Вызов экстренных служб по телефону – это большая проблема для глухих, часто просто невозможно осуществить звонок без посторонней помощи слышащего, — сетует активист. — Очень много печальных случаев в жизни глухих было по причине того, что не смогли вовремя вызвать врача, полицию. А сейчас, в период пандемии, это тема особенно остро звучит в новых реалиях».

Станислав Иванов выступил инициатором создания «Горячей линии» по вопросам режима самоизоляции. Она доступна для всех людей с нарушением слуха, но прежде всего ориентирована на неслышащих в возрасте более 65 лет.

Сейчас активисты ищут в регионах волонтеров, имеющих навыки сурдоперевода для того, чтобы обрабатывать запросы со федеративных округов.

На базе линии будут действовать два номера в мессенджере WhatsApp: 8 (964) 502-21-32 и 8 (982) 665-87-35. Те, кто не владеет письменной речью, смогут записать свое обращение на видео с помощью жестового языка. Диспетчеры будут координировать пользователей с активистами в их регионах.

На сегодняшний день в России проживает более миллиона людей с нарушениями слуха. Почти половина из них пользуются жестовым языком для общения.