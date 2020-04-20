79% россиян поддерживают идею оказания помощи ВИЧ-положительным

В России по-прежнему остается высоким процент граждан, которые считают нужным изолировать от общества представителей ЛГБТ. Так считают 32% респондентов «Левада-Центра». Отмечается, что в 2015 году этот показатель держался на отметке 37%, пишет «Коммерсантъ».

При этом увеличилось число тех, кто считает, что представители ЛГБТ должны быть предоставлены сами себе (32% против 24% в 2015 году). 41% участников опроса считают, что спокойнее стоит реагировать и на феминистское движение.

9% граждан настаивают, что работницы сферы секс-услуг должны быть «ликвидированы», а 26% считают, что вовлеченных в проституцию необходимо изолировать от общества.

Большая часть россиян высказалась о необходимости помогать следующим миноритарным группам: бездомные (88% респондентов выступают за оказание им помощи), ВИЧ-положительные граждане (79%), алкозависимые (74%), люди с тяжелыми психическими диагнозами (63%), попрошайки (57%), наркопотребители (53%).

Исследователи отмечают рост неприязни по отношению к представителям религиозных сект. 41% респондентов считают, что их надо изолировать, а 21% вовсе считают нужным ликвидировать их.

Негативнее всего россияне относятся к террористам, педофилам и убийцам. За их ликвидацию выступают 90%, 75% и 61% респондентов соответственно.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч респондентов из 50 российских регионов.