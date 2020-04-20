17 жертв шутинга в Канаде, пособия для мигрантов в России. Главное к утру 20 апреля

По данным телеканала CBC, в результате шутинга в канадской провинции Новая Шотландия погибли 17 человек, включая самого стрелка, 51-летнего Гэбриела Уортмана. Мужчина ночью начал стрелять по людям, передвигаясь по улицам города. При этом он был одет в полицейскую форму, хотя не являлся правоохранителем.

В Чехии президент готов к радикальным мерам для избежания второй волны заражения коронавирусной инфекцией. Милош Земан предлагает оставить границы государства закрытыми еще на год. Замминистра здравоохранения страны ранее и вовсе предлагал запретить выезд из страны еще на один-два года, пишет «Интерфакс» со ссылками на местные СМИ.

В России тоже актуализируют вопросы миграции на фоне коронавирусной пандемии. Агентство стратегической информации в лице гендиректора Светланы Чупшевой предложило признать трудовых мигрантов в России гражданами страны и наделить их правом получать пособие по безработице. Об этом пишет ТАСС. В организации ссылаются на опыт Португалии. Ранее сообщалось, что мигрантам в РФ без трудового патента разрешено трудоустройство до 15 июня.

В Москве на фоне режима самоизоляции в группе моделирования российской компании «Сити Эйр» отметили, что в Москве за прошедший период принятия карантинных в полтора раза снизилась концентрация диоксида азота в воздухе. Речь идет об основном загрязнителе столичного воздуха, пишет «РИА Новости».