Самый низкий "индекс самоизоляции" в столичном регионе показали Котельники

В Москве на утро пасхального воскресенья «индекс самоизоляции» от «Яндекса» составил 4,4 балла из пяти максимальных.

Это означает, что на улицах города нет «почти никого» пишет «Интерфакс». Накануне, 18 апреля, показатель в это же время был на отметке в 4,1 балла. В прошлое воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в Москве составлял 4,2.

В Подмосковье индекс самоизоляции колеблется в диапазоне приблизительно от четырех до пяти баллов. Самый низкий показатель этим утром зафиксирован в Котельниках (3,9), Солнечногорске (4,0), Пушкино (4,1), Ногинске (4,1) и Павловском Посаде (4,1).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал принимаемые в столице меры по профилактике распространения коронавируса эффективными и заявил, что они будут ужесточены в случае неободимости.