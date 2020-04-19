Температура в Москве достигнет климатической нормы к концу следующей недели

Метеорологи ожидают, что воздух в столице во второй половине следующей недели прогреется до 13 градусов тепла.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время температура воздуха в Москве ниже нормы на три градуса.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в воскресенье днем в столице не превысит 5–7 градусов тепла. В ночь на понедельник, 20 апреля, столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, днем ожидается 7–9 градусов тепла. Во вторник, 21 апреля синоптики прогнозируют 8–10 градусов, в среду – 6–11, в четверг и пятницу – от 8 до 13 градусов тепла.

В целом ожидается облачная погода, в понедельник и вторник пройдут дожди.