Смерть Александра Кабакова и борьба с лесными пожарами: главное к утру 19 апреля

В Москве в одном из медицинских учреждений в возрасте 76 лет скончался писатель и сценарист Александр Кабаков. Об этом сообщил журналист Андрей Колесников, пишет «Коммерсантъ». По его словам, писатель умер накануне, 18 апреля, в 22:40.

В Москве жертвами COVID-19 стали еще 28 человек, все в возрасте от 30 до 93 лет, большинство имели сопутствующие заболевания, передает «РИА Новости». Таким образом, всего в столице умерли 176 человек с коронавирусом. Число заразившихся в Москве выросло на 2649 и превысило 20 тысяч. Большинство инфицированных младше 65 лет, у 60% заразившихся заболевание протекает без симптомов.

Число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших составляет 2 330 406. Самая острая ситуация сохраняется в США – 735 287 заболевших и 39 090 умерших, Испании – 194 416 (20 639), Италии – 175 925 (23 227), Франции – 152 978 (19 349), Германии – 143 724 (4 538) и Великобритании – 115 314 (15 498).

Площадь пожаров в лесах на территории России приблизилась к 25 тысячам гектаров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы федеральной Авиалесоохраны. Всего в стране зафиксировано 45 лесных пожаров. Самый крупный очаг возгорания – в Забайкальском крае, где горит 20,3 га леса. Пожары бушуют в Бурятии, Карачаево-Черкессии, Приамурье, Республике Алтай, Тюменской, Омской и Еврейского автономной областях. В тушении задействовано более 2,6 тысячи человек и 533 единицы техники, в том числе 20 самолетов.

Дональд Трамп на конференции в Белом доме заявил, что США смогут предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких, передает «Интерфакс». «Если необходимы аппараты ИВЛ, а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов», – сказал американский лидер. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием добиться отмены санкций США против Ирана как одного из главных препятствий в борьбе с COVID-19.

Посольство России в Чехии сменило юридический адрес, заявив, что это было сделано по предложению мэрии Праги. Ранее площадь, где находится российская дипмиссия, переименовали в честь политика Бориса Немцова, пишет издание Aktualne. В чешском МИД назвали решение посольства «лишь административным шагом, который нет никаких оснований оспаривать».