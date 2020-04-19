Китай считает, что критика ВОЗ безосновательна и не пользуется популярностью

Пекин выразил поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ее гендиректору Тедросу Адханому Гебрейесусу.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Напомим, на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ. По мнению американского лидера, организация публиковала недостоверную информацию о коронавирусе, представленную Китаем, что привело к вспышке заболевания в США.

«Нападки и попытки дискредитировать ВОЗ абсолютно безосновательны, давление и принуждение не пользуются популярностью, государства, у которых есть совесть, не могут поддерживать такой подход», – заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И в телефонном разговоре с Гебреисусом.

Министр выразил уверенность в том, что глава ВОЗ, избранный большинством голосов стран-участниц организации, будет и дальше руководить ей, основываясь на профессиональной этике и научном подходе.

Генеральный директор ВОЗ, в свою очередь, отметил, что рассчитывает в будущем на продолжение сотрудничества организации с США.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российское представительство ВОЗ открыло официальное сообщество «ВКонтакте».