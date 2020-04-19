Меры по COVID-19 могут резко увеличить число принудительных браков в Африке

Меры по COVID-19 увеличивают риск насилия над детьми по всему миру и могут привести к росту подростковой беременности.

Как пишут «Известия» со ссылкой на организацию Plan International, которая занимается правами детей в Африке, с начала пандемии зафиксирована масса случаев, когда взрослые удерживают несовершеннолетних в заложниках на время самоизоляции. Похожая ситуация наблюдалась в 2014 году во время вспышки Эболы. В частности, в Сьерра-Леоне подростковая беременность увеличилась тогда на 65%.

По мнению правозащитников, COVID-19 может стать очередной причиной всплеска ранних браков и неконтролируемого роста рождаемости на континенте.

Так, по данным правительства Кении, 45% девочек и женщин за время пандемии уже стали объектами агрессии. В 14% случаев речь идет о сексуальном насилии, при этом в роли виновников часто выступают близкие родственники или опекуны.

«Из-за того, что блокировка и закрытие школ в некоторых регионах продолжаются в течение нескольких месяцев, девочки сталкиваются с психологическим и физическим насилием в домашних условиях, не могут покинуть их и не имеют доступа к сетям поддержки и маршрутам эвакуации», – рассказала координатор африканского отделения Equality Now Джуди Гитау. По ее словам, экономические последствия пандемии могут повлечь рост числа принудительных детских браков: девочек выдают замуж, чтобы избавиться от «лишнего рта».

Специалист в области гендерных вопросов, управления и восстановления Программы развития ООН (ПРООН) Диего Антонио отметил, что с начала введения карантинных мер на линии телефонов доверия в Мексике, Аргентине и других развивающихся странах стало поступать на 25% больше обращений. Эксперт указал на то, что ситуация с COVID-19 отвлекает власти от вопросов домашнего насилия, поэтому зачастую дети оказываются совершенно беспомощными.

На проблему обращают внимание в Великобритании и США. По мнению британского Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми, коронавирус «приготовил идеальные условия» для насильников. ФБР предупредило, что увеличение времени присутствия детей в интернете подвергает их дополнительному риску, а организация Human Rights Watch указала на то, что крупные соцсети и видеосервисы переходят на автоматическую модерацию, что может увеличить долю вредоносного контента и привести к росту преступлений против несовершеннолетних в Сети.