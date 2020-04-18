В Уфе правоохранители вернули в стационар 6 из 7 сбежавших из под карантина медиков

В Уфе из закрытой на карантин больницы имени Куватова сбежали семь медицинских сотрудников. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на надзорные органы Башкирии.

Врачи и другой медперсонал самовольно покинули здание больницы 10 апреля, не дождавшись повторных анализов на COVID-19.

Шесть человек уже принудительно вернули в больницу. Кировский суд Уфы уже рассмотрел административные дела в отношении нарушителей карантинных мер.

Главный санитарный врач региона Венер Изикаев отметил, что в Башкирии на карантин закрыты 11 больниц. Всего в субъекте зафиксировано 213 случаев заражения коронавирусом, из которых 54 случая — в больнице имени Куватова.