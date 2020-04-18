Продлена действительность паспортов со сроками до 1 февраля – 15 июля

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Подросткам, которым исполнилось 14 лет, и они еще не получили паспорт, пока рекомендуется использовать вместо этого документа свидетельство о рождении или заграничный паспорт, пишет «Интерфакс».

Эти меры применяются для предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения.