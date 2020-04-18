Под Петербургом закрыли "пыточное" СИЗО "Горелово"

Член Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Анна Оснач сообщила «Медиазоне» о закрытии следственного изолятора №6 «Горелово» под Петербургом.

Правозащитнице об этом стало известно от начальника СИЗО Николая Пейголайнена. Сейчас там, в больничном отделении, остаются только заключенные с туберкулезом. Все остальные отбывающие наказание переведены в СИЗО «Кресты», в новые отделения.

«Горелово» считалось одним из самых проблемных СИЗО в Ленинградской области. Правозащитники неоднократно называли это заведение «пыточным». ОНК жаловались на пенитенциарное ведомство в Следственный комитет.

Начальник оперативного отдела «Горелово» в марте был арестован за получение взяток об заключенных в общем объеме около 10 миллионов рублей.

Еще 11 лет назад в СИЗО были зафиксированы пытки и насилие по отношению к двум беглецам со стороны шести сотрудников колонии.