Мигранты смогут устроиться на работу в РФ без патента до 15 июня

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому станет допустимым трудоустройство иностранных граждан без разрешения на работу и патентов. Временные послабления будут актуальны до 15 июня, пишет «Радио Свобода».

Виды на жительство, визы и иные документы, дающие мигрантам право на пребывание в стране, тоже будут действительны до 15 июня, даже если документом предусмотрено иное.

Напомним, в конце марта в связи с эпидемией коронавируса Россия фактически закрыла границы, приостановив авиасообщение с зарубежными странами. Сотни тысяч мигрантов не могут вернуться на родину.

31 марта из аэропорта Шереметьево выгнали порядка терхсот мигрантов, которые так и не смогли покинуть Россию до закрытия границ.