В центре внимания
Global Look Press
Фискалы и вас посчитают: чем для россиян обернется создание нового реестра от ФНС
Как вернуть деньги за невозвратный авиабилет по России. Инструкция
Гузель Яхина: "Я рада, что Чулпан сыграла в картине о Зулейхе"

Новости дня

18 апреля, суббота

[19:39]Малышева забанила фейк Светланы Лободы в Instagram, пристыдив ее
[18:24]В РПЦ не признали существование инопланетян
[16:00]Мигранты смогут устроиться на работу в РФ без патента до 15 июня
[15:26]Под Петербургом закрыли "пыточное" СИЗО "Горелово"
[15:13]Хоккеиста из Новокузнецка, обматерившего мэра на улице, оштрафовали только за мат
[14:21]Кузбасского блогера посадили на 10 суток за приставания к дружинникам
[13:00]В Подмосковье врачи, работающие с COVID-19, смогут бесплатно жить в гостиницах
[12:00]В Уфе правоохранители вернули в стационар 6 из 7 сбежавших из под карантина медиков
[11:20]Продлена действительность паспортов со сроками до 1 февраля – 15 июля
[10:46]2 649 из 4 785 новых случаев заражения коронавирусом в РФ приходятся на Москву
[10:34]Два пикапа сгнили, пролежав в Тихом океане 22 месяца
[10:00]В Хакасии поймали взяточника, а в Москве продлили режим. Главное к утру 18 апреля

17 апреля, пятница

[22:07]Собянин пригрозил ужесточением режима при росте нарушений
[21:43]Средний возраст умерших от коронавируса в Коммунарке — 68 лет
[20:52]В Нижнем Новгороде задержали журналиста, шутившего про "адептов-смертников"
[20:18]Некоторые элеваторы повысили цены за тонну зерна с 500-700 до 1500-2000 рублей
[19:31]В твиттере в тренды вышло имя Чулпан из-за скандального сериала на "России 1"
[18:42]Омбудсменам разрешили не свидетельствовать в уголовных процессах
[18:30]COVID-19 избавил ученых от бюрократии, командировок и экзаменов
[18:22]Жителей ДНР и ЛНР освободили от пошлины в 3,5 тысячи при получении гражданства РФ
[18:07]Женщину отказались доставлять к психиатру за нарушение самоизоляции
[17:32]Кадыров предписал увольнять всех нарушающих режим жесткого карантина госслужащих
[16:37]Столичного бездомного оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
[16:13]В Израиле умерла исполнительница главной роли в фильме Хуциева "Июльский дождь"
[16:10]Фракция КПРФ в Мосгордуме сравнила пропускной режим с нумерацией людей фашистами
[15:58]Зарплаты медиков, работающих с COVID-19, освободили от НДФЛ
[15:56]Аутизм у ребенка можно обнаружить по его отношениям с родителями
[15:35]95 московских депутатов призвали Путина и Мишустина поддержать людей деньгами
[15:32]Госдума разрешила регионам самим устанавливать ограничения по "наливайкам"
[14:56]Коломенца, осужденного по "дадинской" статье, судят за фейк о коронавирусе
[14:55]Набиуллина призвала не путать прямые выплаты с "верталетными деньгами"
[14:46]Источником массового заражения в Нахимовском морском училище мог стать педагог
[14:26]Уйба и Цыбульский признали строящийся полигон в Шиесе экологически опасным
[14:16]Мэрия объяснила правила призыва. При угрозе заражения военкоматы будут закрывать
[14:03]В Томске мошенники пытались за 4 тысячи продать защиту от проверок Роспотребнадзора
[13:16]В "Аэрофлоте" назвали приостановку продажи билетов за рубеж техническим решением
[13:04]Законопроект о едином реестре данных россиян и их семьях принят во втором чтении
[12:20]В Москве задержан нарушивший самоизоляцию Петр Верзилов в костюме полицейского
[12:01]Инфоцентр Мясникова забыл одного больного на Алтае. Ошибку исправил оперштаб
[11:21]Власти Якутии ввели карантин на базовом месторождении для "Силы Сибири"

Фото: Global Look Press
Имбирь ли больному товарищ? Как не стать жертвой мошенников в пандемию
Фото: depositphotos
Рецепт: Просто паста. И ни слова больше
Фото: GlobalLookPress
Нескучные рецепты из гречки от Александра Бельковича
Global Look Press
Рецепты к Пасхе от Андрея Бова
Фото: Global Look Press
Рецепт: Горячий итальянский хлеб
Фото: Global Look Press
Трактор – лучшее средство от COVID и матерящийся чиновник: топ смешного в Сети
Фильм «Заражение» // стоп-кадры в статье: YouTube
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу
предоставлено пресс-службой проекта
Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира
Книжный гид по России: 18 романов, переносящих нас в разные регионы страны

Мигранты смогут устроиться на работу в РФ без патента до 15 июня

Общество
16:00, 18 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому станет допустимым трудоустройство иностранных граждан без разрешения на работу и патентов. Временные послабления будут актуальны до 15 июня, пишет «Радио Свобода».

Виды на жительство, визы и иные документы, дающие мигрантам право на пребывание в стране, тоже будут действительны до 15 июня, даже если документом предусмотрено иное.

Напомним, в конце марта в связи с эпидемией коронавируса Россия фактически закрыла границы, приостановив авиасообщение с зарубежными странами. Сотни тысяч мигрантов не могут вернуться на родину.

31 марта из аэропорта Шереметьево выгнали порядка терхсот мигрантов, которые так и не смогли покинуть Россию до закрытия границ.

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Global Look Press

Общество

В РПЦ не признали существование инопланетян

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Мигранты смогут устроиться на работу в РФ без патента до 15 июня

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Под Петербургом закрыли "пыточное" СИЗО "Горелово"

Читать далее >

Политика
Александр Кынев: "Новое выступление Путина было дежурной ремаркой"
"Двоечка" за понимание нужд простых людей. Итоги 20-летнего правления Путина
Чужие здесь не лечат: экспресс-тест на коронавирус оказался в окружении Путина
Рейдерские технологии 90-х и Елена Батурина
Общество
Мумия не при делах. Почему Горный Алтай заболел коронавирусом последним?
Сафронов возмущен тратами прокуратуры на портреты полководцев во время пандемии
Франц Клинцевич: "Ветеранские организации – за парад 24 июня"
Со слезами на глазах: готов ли Парад Победы к переносу?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Под влиянием различных факторов изоляции начинают чудить не только и без того не совсем адекватные видеоблогеры. Уже на второй неделе всеобщего затворничества понесло «Роскосмос». Там обвинили Трампа в попытке захвата других планет

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Памятник Коневу сносили в пустом городе, в разгар карантинных мер, когда его защитники сидели по домам. Издевательски прозвучала фраза мэра: «У него не было маски. Правила одни для всех. Должна быть маска или еще что-то, что закрывает рот и нос»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В эпохи серьезных испытаний в России в самом деле возрастает солидарность народа и власти; больше того – что под глобальной угрозой возможны даже скромные послабления. Там, глядишь, и цензура на телевидении несколько подожмется

Культура и ТВ
"Трупы, приготовились, пли!". Как Балабанов свои "Жмурки" снимал
По закону закулисных джунглей. Культура занялась выживанием
Подарок Резника на день рождения Пугачевой потряс примадонну
Ольга Волкова: На съемках в "Матросской тишине" Гафт падал лицом в грязные матрасы
Шоу-бизнес
Владимир Левкин о больной раком дочери: Вика победит, и мы еще споём
Группы "Хлеб" и "Cream soda" выступили в самом "карантинном" шоу "Студия 69"
Илья Резник рассказал, почему отказал Кудрявцевой
"Нос забит, першит горло": звездные друзья Лещенко рассказали о самочувствии

Здоровье
Заразившиеся СOVID-19 в больницах могут подать иски к Минздраву
Грудное молоко может помочь в лечении коронавируса
Может ли человек заразиться коронавирусом от кошки?
Лечение спиртным и безопасность в семье: доктор Мясников – о карантинных мифах
Туризм
"Мы с супругой первыми надели маски": история россиянина в карантинной Праге
Почему Россия не хочет возвращать тех, кто уехал из страны до Нового года
"В списках не значусь". Россия "потеряла" журналиста Sobesednik.ru в Австралии
Своих не бросаем? "Нам страшно, и мы хотим домой": русский SOS из Мумбая
Авто
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Недвижимость
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Пон Джун Хо // Global look Press
Пон Джун Хо – герой нашего времени родом из Южной Кореи
фото: Андрей Струнин
Денис Драгунский: После пандемии мы перестанем носить тряпки и путешествовать
Фото: Андрей Струнин, в статье: Дмитрий Соколов
Маски, штрафы, два колеса: наш корреспондент поработал курьером "Яндекс. Еды"
Зинаида Ермольева // фото: Global Look Press
"Пенициллин-ханум" и "сестренка" Сталина: какой была микробиолог Зинаида Ермольева
Фото: Валерий Плотников
Фото с историей: Юрскому не повезло со временем

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда
Алексей Смертин // Фото: Global Look Press
Алексей Смертин:
Сейчас тренируюсь больше, чем когда был футболистом
Кирилл Разлогов на красной дорожке ММКФ // Фото: Global Look Press
Кирилл Разлогов о судьбе ММКФ:
"Будем надеяться, к октябрю что-то устаканится"
Василий Лановой / фото: Global Look Press
Василий Лановой:
"Работы сейчас нет, но надо спасать страну!"
Фото в статье: Global Look Press
Константин Симонов:
"Рынок нефти не восстановится, курс рубля вернется к 80-и"
Фото: Instagram
Катя Гордон:
"Все из-за того, что Собянину пришло в голову проверять пропуска"
Фото: Instagram
Елена Малышева назвала коронавирус "легкой инфекцией"
Фото: Instagram
Избитая мужем Агата Муцениеце собралась искать нового мужика
Ольга Бузова / фото: Instagram
"Мазаться перьями нужно тем, кому нечего сказать": Лоза раскритиковал блогеров
Global Look Press
"Не женитесь на артистках!" Алена Свиридова рассказала, почему не хочет замуж
Фото: Global Look Press
Азиза и Шепелев будут бесплатно поздравлять ветеранов по видеосвязи
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Побег в леса как нарушение режима: на Урале поймали прятавшуюся от вируса семью
Фото: Depositphotos
Врач развеяла миф об эффективности лимона, чеснока и имбиря против коронавируса
Фото: Global Look Press
Череповецкий фонарь стал умнее некоторых
Фото в материале: соцсети
Российский программист со СМА уехал в Штаты и передумал пересаживать голову
Global Look Press
Челлендж за Little Big и борьба с коронавирусом: что обсуждали в Сети на неделе
Свежий номер
^