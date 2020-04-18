Кузбасского блогера посадили на 10 суток за приставания к дружинникам

Суд в Кемерово признал местного активиста Михаила Алферова виновным по статье о мелком хулиганстве. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Причиной тому стала видеозапись, которую тот выложил на своем YouTube-канале. На ролике Алферов следует за группами народных дружинников и насмешливо критикует их деятельность, пока те игнорируют его нападки.

Активист упрекал народных дружинников в масках в том, что они не соблюдают дистанцию в полтора метра со своими собеседниками. При этом сам Алферов был без маски и отрицал эффективность этого индивидуального средства защиты. Он кричал вслед дружинникам: «Вы все можете быть разносчиками [коронавируса]».

На судебном заседании герои ролика называли вопросы блогера провокационными. Его также обвиняли в употреблении бранных слов в ролике с 22 по 30-ую секунду при комментировании работы дружинников. «ОВД-Инфо» пишет, что мата на видеозаписи нет, но при просмотре действительно слышно нечетко проговариваемое матерное слово.

Алферова задержали 15 апреля шесть сотрудников Центра «Э» на выходе из поликлиники. В отделе полиции активист провел ночь, после чего 16 апреля он ознакомился с материалами дела и остался в ОВД до судебного заседания, на котором получил обвинительный приговор.