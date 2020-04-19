Ты здесь, коронавирус? Это мы, россияне: итоги недели в одном предложении

Sobesednik.ru традиционно подводит итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Начнем, пожалуй, с необычного — уже две недели в Чернобыльской зоне отчуждения полыхает лес, что тревожно бьет по экологии и экономике Украины: вместе с продуктами горения в воздух проникают частицы цезия и стронция, из-за чего жителям Киева, которые из-за карантина оказались заперты в своих домах, рекомендовали плотно закрыть окна, включить кондиционеры и протереть полы в квартирах влажной тряпкой; к счастью для России, ветер из Киевской области дует в направлении Воронежской, Белгородской и Курской областей, где изменения радиационного фона пока не фиксируются, но, видит бог, у нас тут свои проблемы;

например, в Москве в минувшую среду ввели долгожданный (нет) пропускной режим — но, к удивлению общественности (снова нет), система засбоила, и вместо контролируемого и разреженного потока пассажиров в столичном метро образовались очереди, ущерб от которых для эпидемиологической обстановки в Москве, по мнению специалистов, обнулил достижения от двух предыдущих недель самоизоляции;

очевидно, исправить ситуацию власть предержащие сочли правомерным посредством штрафов, которые теперь накладывают даже на люмпенов, которые чисто физически не могут находиться на расстоянии менее ста метров от дома, поскольку такового у них не имеется, а еще штрафовать теперь обещают не только тех, кто выходит прогуляться с коронавирусом, но и больных сезонным ОРВИ, насчет чего эксперты уже успели спрогнозировать рост страха людей при обращении ко врачам;

как повод остаться дома для тех, кто чихает и не хочет за это платить, — появившийся в Сети скандальный проект Ильи Хржановского «Дау», ставший самым крупным киноэкспериментом над непрофессиональными актерами в текущем веке: по отчаянности демонстрируемого насилия, правда, даже «Дау» затмевает многосерийный фильм о раскулачивании «Зулейха открывает глаза», из-за которого травле подверглась уже исполнительница главной роли Чулпан Хаматова — ее обвиняют в искажении истории и нелюбви к родине, что, по мнению кинокритика Ларисы Малюковой, вскрывает так и не изжитый россиянами стокгольмский синдром по отношению к Иосифу Сталину, тут, пусть и с сожалением, но не можем с ней не согласиться...