В Нижнем Новгороде задержали журналиста, шутившего про "адептов-смертников"

Журналист издания «Репортер - НН» Александр Пичугин 12 апреля в своем телеграм-канале опубликовал текст, который после назвал саркастической шуткой.

В материале шла речь о некой организации «адептов-смертников», которые заражены коронавирусом.

В результате 17 апреля ночью в квартире Пичугина был проведен обыск, а в отношении него было возбуждено дело по уголовной статье о распространении фейков на общественно важную тему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«При нынешнем уровне самоизоляции людей ситуация угрожающая. К концу месяца нагрузка на аппараты ИВЛ в регионе будет критичной. Губернатор просил найти какие-то особенные слова, чтобы убедить людей оставаться дома. Я попытался. Не все поняли сарказм», — заявил Пичугин в комментарии «Idel.Реалии».