Собянин пригрозил ужесточением режима при росте нарушений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» назвал хорошим эффект от принимаемых карантинных мер по профилактике распространения коронавируса в столице.

«Транспортный поток уменьшился на 0,5 млн человек. Сейчас идет донастройка системы, выявляются и ликвидируются пропуска, которые были заявлены с некорректными данными», — цитирует Собянина АГН «Москва». Также градоначальник отметил, что большинство москвичей соблюдают правило самоизоляции.

При этом Собянин отметил, что в случае, если ситуация с режимом самоизоляции будут ухудшаться, у столичных властей есть все инструменты для того, чтобы ужесточить ограничительные меры.

Ранее Sobesednik.ru писал про случаи, когда московские правоохранители составили протокол о нарушении режима самоизоляции в отношении бездомного мужчины и настаивали на принудительной госпитализации женщины, которая вышла в ближайший магазин за продуктами.