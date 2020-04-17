Омбудсменам разрешили не свидетельствовать в уголовных процессах

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в уголовный и административный процессуальные кодексы. Об этом пишет Legal.report.

По предложению уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, все правозащитники в статусе омбудсменов теперь смогут не свидетельствовать в судах по обстоятельствам, которые стали им известны в связи со своей профессиональной деятельностью.

При этом депутаты отклонили поправку, которая позволяла возбуждать уголовные дела против региональных омбудсменов только по решению Следственного комитета.