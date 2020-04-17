Некоторые элеваторы повысили цены за тонну зерна с 500-700 до 1500-2000 рублей

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что некоторые элеваторы начали кратно увеличивать цены за отгрузку зерна.

«Если до начала интервенций стоимость была в районе 500-700 рублей за тонну, то теперь элеваторы уведомляют выигравшие компании о повышении цен до 1500-2500 рублей», — цитирует Лут «Интерфакс».

Отмечается, что сделка по таким ценам для переработчиков становится экономически неэффективной. Повышение цен становится искусственным барьером для покупателей. Им грозит попадание в черный список за расторжение контракта, а государству придется проводить новые торги.

Минсельхоз намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу, а в отдельных случаях в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении элеваторов, которые завышают цены.