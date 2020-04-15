В Казахстане заключенный четыре месяца проходил с 875 граммами металла в животе

В городе Кокшетау хирурги извлекли около килограмма шурупов и других металлических предметов из желудка осужденного.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения, 1 апреля в хирургическое отделение местной больницы экстренно госпитализировали заключенного 1978 года рождения. «Как выяснилось, мужчина, осужденный одной из колоний, четыре месяца назад проглотил 112 металлических предметов, а именно 80 шурупов, 20 небольших гвоздей, щипчики для ногтей и магнит», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это время мужчина жаловался на боли в животе и терял вес.

Длившаяся час операция по извлечению металла осложнилась тем, что пациент проглотил еще и магнит, «который удерживал и не выпускал предметы», пояснили в ведомстве.

Вес извлеченного составил 875 граммов. «При этом у больного нет никакой эрозии, осложнений после нахождения в желудке металлических предметов», – рассказали в пресс-службе. Там добавили, что после операции осужденного в удовлетворительном состоянии отправили по месту отбывания наказания.