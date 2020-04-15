Руководители ветеранских организаций попросили Путина перенести парад Победы

Российские ветеранские организации направили Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве.

Письмо ветеранов опубликовало агентство ТАСС.

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», – говорится в обращении.

Авторы письма подчеркивают, что парад следует перенести на время, когда мероприятие «станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Подписи под документом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС России Виктор Ермаков.