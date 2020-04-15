Проверка пропусков таксистами в Москве и критика ВОЗ: главное к утру 15 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters. По мнению американского лидера, организация распространяла недостоверную информацию о коронавирусе, представленную КНР, что привело к вспышке заболевания в США. По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных COVID-19 в стране превысило 600 тысяч человек, скончались более 25,5 тысяч. За сутки в США умерло рекордное число пациентов с коронавирусом (2228).

Граждане России вылетели из аэропорта Нью-Йорка рейсом авиакомпании «Аэрофлот». На борт попали около 270 жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет «Интерфакс». Между тем рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк. Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени Джона Кеннеди, самолет приземлился в 17:18 по местному времени (00:18 по московскому).

Число погибших от COVID-19 в Москве превысило 100 человек, достигнув 106. За последние сутки скончались 11 пациентов, самому молодому было 48 лет. Всего по России от коронавируса умерло более двухсот человек.

Департамент транспорта столицы сообщил, что столичные власти отказались от идеи проверки 16-значных кодов в момент заказа такси – водители будут проверять их по прибытию к клиенту через мобильное приложение «Помощник Москвы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента Дмитрия Пронина.

На стройке «Новатэка» под Мурманском COVID-19 за сутки обнаружили у 125 человек, ранее было известно о 81 заболевшем. Таким образом, в настоящий момент в поселении Белокаменка, где идет строительство центра крупнотоннажных морских сооружений, 206 инфицированных, пишет «Новая газета». На месте работает мобильный госпиталь МЧС, в поселении введен режим чрезвычайной ситуации. Строительство останавливать не стали, при этом масок и перчаток рабочим не выдали, сообщает издание.