Помогающей пожилым людям в Петербурге девушке-волонтеру грозит штраф в 40 тысяч

В Петербурге полицейские составили административный протокол на волонтера за то, что она прошла через детскую площадку.

Как пишет Znak.com со ссылкой на Telegram-канал «Апология протеста», инцидент произошел вечером в субботу, 11 апреля. Участница Волонтерского штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Диана Максимихина возвращалась домой после того, как доставила продукты пожилой женщине. Когда она перескла сад с детской площадкой, который, как отмечается, не был закрыт, к ней подъехала машина без опознавательных знаков. Из автомобиля вышли полицейские. Они попросили девушку предъявить документы и составили протокол.

Сообщается, что дело возбуждено по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Волонтеру грозит штраф размером до 40 тысяч рублей.

По словам правозащитников, протокол не содержит сведений о том, какие именно санитарные и гигиенические нормы были нарушены.

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