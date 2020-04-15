Около 33% находящихся на удаленке жалуются на плохо оборудованное рабочее место

Основными недостатками удаленной работы россияне назвали присутствие дома детей, а также страх набрать лишний вес.

Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компании Ipsos, проведенный 6-8 апреля среди тысячи жителей городов-миллионников.

По словам аналитиков, новым режимом довольны менее четверти граждан, которые в условиях пандемии работают из дома. Согласно результатам исследования, удаленная работа устраивает 22% опрошенных. Отмечается, что их доля по сравнению с предшествующей неделей увеличилась на 6 пунктов.

Из 78% недовольных удаленной работой 34,5% сообщили, что дома сложно сосредоточиться, а эффективность его работы падает. Примерно столько же признались, что испытывают трудности с разграничением личной жизни и работы (33,8%). Также россияне жалуются на плохо оборудованное рабочее место, к примеру, маленький экран ноутбука (32,9%). Кроме того, многим тяжело работать в окружении детей и семьи (32,1%). Наконец, людям не хватает личного общения с коллегами и клиентами (30,3%). На опасность набирать лишний вес указали 26,8% опрошенных.

В качестве преимуществ удаленной работы большинство россиян назвали экономию времени на дорогу (76%). Часть респондентов довольны гибким графиком работы (59%), возможностью просыпаться позже (55%), и тем, что появилось больше времени на домашние дела (43%).