Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила миллион рублей

Более 200 нарушителей карантина, подписавших согласие о домашнем лечении, принудительно госпитализированы в столице.

Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы», – рассказал чиновник. Он пояснил, что больные доставлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Данчиков сообщил, что общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве составила более миллиона рублей.

Министр подчеркнул, что гражданин, находящийся на домашнем лечении, обязан получить специальный телефонный аппарат с приложением, позволяющим отслеживать состояние пациента и его местонахождение. Отказ в получении телефона может стать основанием для перевода на принудительное лечение и привлечения к административной ответственности.