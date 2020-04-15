Число безработных в РФ может вырасти до 915 тыс. За неделю 180 тыс подали заявки

Начиная с 9 апреля признать их безработными попросили более 180 тысяч россиян. Об этом во время видеоконференции с президентом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Он пояснил, что кроме этого с начала года число безработных в стране в 2020 году увеличилось на 44 тысячи человек. При этом, в случае если все подавшие заявки будут зарегистрированы как безработные, в базе данных Минтруда таких людей станет 915 тысяч.

Котяков отметил, что в аналогичный период прошлого года в их системе было зарегистрировано порядка 813 тысяч человек, передает «Интерфакс».

При этом выплата по безработице для людей, которые встали на учет, начиная с марта, будет составлять максимальные 12 130 рублей. Кроме того, на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, государство будет выплачивать им по 3 тысячи рублей.