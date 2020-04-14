В РПЦ раскрыли детали обряда освящения кулича на дому (руководство)

Рабочая группа при патриархе, отвечающая за организацию работы Русской православной церкви в условиях коронавируса сообщает, что верующие «по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» смогут освятить дома не только куличи, но также творожные пасхи, яйца и прочее.
Для корректного освящения перечисленных продуктов питания необходимо сперва три раза спеть тропарь Пасхи:
«Христо́с воскре́се из ме́ртвых,
сме́ртию смерть попра́в,
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».
После этого нужно окропить еду святой водой, произнося «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Что делать людям, у которых святой воды не оказалось, в сообщении Telegram-канала рабочей группы не сообщается.
Отметим, что ранее там рекомендовали прихожанам не идти в храмы на Пасху. При этом, согласно данным Московского патриархата, в Москве и Подмосковье это будет носить обязательный характер, так как все службы во время Страстной седмицы и Пасхи пройдут в закрытом формате.
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("Если кому надо кулич, то его можно будет заказывать на AliExpress по льготе")