В Ростовской области запретили охоту из-за клещей и коронавируса

В Ростовском регионе продолжает действовать ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса. Главный санитарный врач области Евгений Ковалев дал пояснения по некоторым пунктам.

В частности, сохраняется запрет на охоту и отъезд на дачи. Эпидемиолог объясняет это тем, что симптомы энцефалита от укусов клещей и коронавируса схожи и это может помешать врачам ориентироваться в назначении лечения.

«Мы выявляем инфекцию даже у тех людей, которые никуда не выезжали и с больными или подозрительными не контактировали. Поэтому в регионе растут объёмы тестирования — специалисты выполняют около тысячи анализов на COVID-19 в сутки», — цитируют Ковалева Donnews.ru.

На сегодня в Ростовской области подтверждено 78 случаев заражения COVID-19, из которых 26 — за прошедшие сутки.