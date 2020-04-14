В ООН призвали не использовать пандемию как предлог для ограничения прав людей

«Недопустимо объявлять тотальные ограничения на права человека и основополагающие свободы», — считает специальный докладчик ООН по вопросам прав на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Вуль.

Он выступил с призывом исключить использование коронавируса в качестве предлога для пренебрежения гражданскими свободами и правами людей. По мнению эксперта, в условиях карантина по всему миру нельзя допускать препятствования работе представителей гражданского общества, среди которых журналисты, профсоюзы и организации, предоставляющие гуманитарную помощь, передает ТАСС.

Он обратил отдельное внимание, что «организации гражданского общества» являются «ключевым фактором помощи государствам в проведении инклюзивной политики, распространения информации и предоставления социальной поддержки уязвимым нуждающимся общинам».

При этом представитель штаб-квартиры ООН в Женеве Алессандра Веллуччи заявила, что среди представителей Организации объединенных наций по всему миру коронавирусом заразились 189 человек, а трое из них умерли в результате болезни.