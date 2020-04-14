В Омске активист на пикете назвал самоизоляцию домашним арестом для россиян

Председатель общественной организации Омской области «Комитет по правам человека» Валентин Кузнецов вышел на пикет. Он выступил против судебных разбирательств по делам о нарушении режима самоизоляции, пишут «Сибирь.Реалии».

«Нет такого понятия в законодательстве, как нарушение режима самоизоляции. Президент или правительство, или губернатор должны объявить карантин или режим чрезвычайной ситуации - тогда было бы все понятно», — говорит Кузнецов.

Актвист настаивает, что государство обящало ввести режим ЧС в стране: «Эти меры обязали бы государство компенсировать жителям все потери, которые им причиняет установленный режим, а по сути — домашний арест. Многие жители с трудом выживают в этой ситуации, а власть применяет к ним репрессивные меры в виде судов и штрафов».

Также активист высказался против конституционных поправок, голосование за которые перенесено на неопределенный срок.

Пикет проходил около здания Законодательного собрания в Омске. За акцией активиста наблюдали сотрудники полиции и люди в штатском, которые снимали происходящее на камеру.