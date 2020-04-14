Оптовые цены на гречку с апреля прошлого года выросли в 3 раза

Недельный прирост оптовой стоимости гречки составил 6 665 рублей за тонну (р/т), следует из исследования компании «ПроЗерно». Теперь её стоимость составляет 61 040 р/т, хотя в апреле 2019 года средняя цена гречки была 21 654 рублей.

В течение прошлой недели гречка подорожала при этом лишь на тысячу рублей, при этом «Интерфакс» отмечает, что в марте средняя оптовая цена была ниже 50 тысяч (49 614 рублей).

Рис оказался куда дешевле, его стоимость составляет всего 43 тысячи р/т, причем расти она также стала медленнее: за неделю увеличение цены составило всего 1 365 рублей, а до этого 1 990 рублей.